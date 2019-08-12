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На Путина написали заявление за езду на мотоцикле без шлема в Крыму

Комментариев: 6
Заявление было направлено через интернет-приемную начальнику отдела ГИБДД по городу Севастополю.
Участников автопробега просят привлечь к ответственности
Участников автопробега просят привлечь к ответственности
EPA/UPG

На президента РФ Владимира Путина подал заявление юрист из Владивостока Максим Чихунов за езду на мотоцикле без шлема в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает “Сибирь.Реалии“.

Юрист объяснил, что написал заявление, потому что президент РФ совершает правонарушения.

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“Совершает правонарушения. Он и его там окружение. Закон для всех один. Никаких двойных стандартов“, - добавил юрист.

Заявление было направлено через интернет-приемную начальнику отдела ГИБДД по городу Севастополю. Он также попросил привлечь к ответственности и других участников автопробега. Пока что реакции на заявление не последовало.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.

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Теги: Крым, Россия, оккупанты
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Комментариев (9)
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Брюква_и_Клюква    12.08.2019, 17:53
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
А где же его мотоциклетный друг Взадовставнов, любитель косметичек и колготок? Кто знает судьбу этого товарища?
SergioS    12.08.2019, 17:12
Оценка:  +2
SergioS
Юрист еще живой?
ПродувКротов    12.08.2019, 17:00
Оценка:  0
ПродувКротов
Путен умер 15.02.2016. Зачем ему шлем ? А двойникам шлем и подавно не нужен, их на россии и так очень много понаштамповано. Одним больше-одним меньше- кто заметит ?
T-REX2    12.08.2019, 17:11
Оценка:  -3
T-REX2
Зато Цой жив,вчера лично на гареже видел свежую надпись
Шкиряк_и_Зорян    12.08.2019, 17:49
Оценка:  -3
Шкиряк_и_Зорян
5+
Сеемма    12.08.2019, 17:29
Оценка:  -4
Сеемма
Сейчас еще один двойник ждет очереди. Он из донецких - будет кротов продувать. Беспощадно.
Шкиряк_и_Зорян    12.08.2019, 17:50
Оценка:  -3
Шкиряк_и_Зорян
Зачем Вам столько ников, гражданин Кротов? В чём смысл Ваших прыжков с ника на ник?
WTF2wtf    12.08.2019, 17:53
Оценка:  0
WTF2wtf
Ой, бюджетное отрабатывает "шотамухохлов"?
Раш ик, какого хера тут ваши боты бюджетные с десятков аккаунтов гадят?
Такая "политика" на рассее ... помимо военной агрессии против Украины?
Колишній-східняк    12.08.2019, 16:40
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Что без шлема, это - хорошо. Плохо, что всё обошлось без ДТП или чего-то посерьёзнее....
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