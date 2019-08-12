На Путина написали заявление за езду на мотоцикле без шлема в Крыму

Заявление было направлено через интернет-приемную начальнику отдела ГИБДД по городу Севастополю.

На президента РФ Владимира Путина подал заявление юрист из Владивостока Максим Чихунов за езду на мотоцикле без шлема в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает “Сибирь.Реалии“.

Юрист объяснил, что написал заявление, потому что президент РФ совершает правонарушения.

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“Совершает правонарушения. Он и его там окружение. Закон для всех один. Никаких двойных стандартов“, - добавил юрист.

Заявление было направлено через интернет-приемную начальнику отдела ГИБДД по городу Севастополю. Он также попросил привлечь к ответственности и других участников автопробега. Пока что реакции на заявление не последовало.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.

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