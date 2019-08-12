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Труба резко ответил на обвинения Порошенко в “рейдерском захвате” Прямого

Комментариев: 7
По словам чиновника, нет никакого давления на журналистов канала.
Труба ответил Порошенко
Труба ответил Порошенко
facebook.com/dbr.gov.ua

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба отреагировал на сегодняшние заявления Порошенко о попытке рейдерского захвата телеканала Прямый и давлении на журналистов. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

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По словам Трубы, Порошенко ведет себя как рядовой политик. Он манипулирует информацией.

В ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала “Прямой”, тем более, его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов. У нас есть производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко. Разница, кажется, очевидена, - заявил Труба.

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Он также добавил, что следствие никаким образом не препятствует деятельности журналистов телеканала.

Напомним, Порошенко снова вызвали на допрос. Экс-президент явился в ГБР сегодня для очередного допроса. 

 

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Теги: Труба, ГБР, Порошенко, рейдерский захват, "Прямой"
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Комментариев (7)
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ЗаУкраину    12.08.2019, 17:49
Оценка:  0
ЗаУкраину
Потроху все равно ТРУБа через прямую кишку 5-го канала..))
krolikoffnеt    12.08.2019, 17:50
Оценка:  -1
krolikoffnеt
Это вам так только кажется на вашей поганой москве.
ПродувКротов    12.08.2019, 17:40
Оценка:  +1
ПродувКротов
труба ведет себя как придаток Портнова.
ЗаУкраину    12.08.2019, 17:49
Оценка:  0
ЗаУкраину
поддув, закрой поддуВало...))
KREMLIN_DEVIL    12.08.2019, 17:34
Оценка:  +1
KREMLIN_DEVIL
Неуж-то так трудно проверить: поступали в бюджет деньги или нет? У самого канала такой информации точно нет!
KREMLIN_DEVIL    12.08.2019, 17:37
Оценка:  +1
KREMLIN_DEVIL
К чему эти обыски на канале? Это как надеяться найти в бардачке проданного авто квитанцию из налоговой вместо того чтоб спросить ее у предыдущего владельца!
ЗаУкраину    12.08.2019, 17:50
Оценка:  0
ЗаУкраину
обыски для того, чтобы проверить кто платил гаВнопольскому, и с каких источников. Врубаешься?
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