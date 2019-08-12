Труба резко ответил на обвинения Порошенко в “рейдерском захвате” Прямого

По словам чиновника, нет никакого давления на журналистов канала.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба отреагировал на сегодняшние заявления Порошенко о попытке рейдерского захвата телеканала Прямый и давлении на журналистов. Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

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По словам Трубы, Порошенко ведет себя как рядовой политик. Он манипулирует информацией.

В ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала “Прямой”, тем более, его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов. У нас есть производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже этого телеканала Владимиру Макеенко. Разница, кажется, очевидена, - заявил Труба.

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Он также добавил, что следствие никаким образом не препятствует деятельности журналистов телеканала.

Напомним, Порошенко снова вызвали на допрос. Экс-президент явился в ГБР сегодня для очередного допроса.

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