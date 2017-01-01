ГБР проводит обыски на таможнях и постах ГФС

Уголовное производство расследуется по пяти статьям УК Украины, включая злоупотребление властью или служебным положением.

В настоящее время проводятся семь обысков на таможнях Государственной фискальной службы (ГФС) Украины и таможенных постах. Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook в понедельник, 12 августа.

Есть свежая информация относительно обысков в территориальном офисе ГУ Государственной фискальной службы в Волынской области. В ходе расследования установили причастность к противоправной схеме сотрудников таможен… Именно сейчас следователи ГФС осуществляют семь санкционированных обысков на таможнях ГФС, таможенных постах и отделах таможенного оформления, - написала Варченко.

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Она напомнила, что в начале июля следователи Центрального аппарата ГБР разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС.

Они покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие "услуги" свой процент. Как следствие, деятельность этой транзитно-конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн гривен, - отметила Варченко.

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По ее словам, роль таможенников сводилась к тому, что они намеренно занижали таможенную стоимость транспортных средств, которые импортировали по поддельным документам: указывали недостоверные данные об отправителе и получателе, а также манипулировали с информацией, необходимой для определения адекватной таможенной стоимости.

Уголовное производство расследуется по статьям об уклонении от уплаты налогов, сборов, подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование заведомо поддельного документа, злоупотребление властью или служебным положением, что повлекло тяжкие последствия и служебный подлог, повлекший тяжкие последствия (ч.3 ст.212, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины).

Напомним, в ГБР прокомментировали “дела Порошенко”. Ведомство не собирается раскрывать детали уголовных дел.

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