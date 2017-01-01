На Волыни пенсионерка избила копов
В Ковеле Волынской области осудили пенсионерку, которая в порыве ярости избила сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается в решении городского суда Ковеля.
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8 апреля 2019, она препятствовала проведению ремонтных работ, а именно устранению повреждений кабеля и восстановление интернет-связи по улице Театральной,15. Полицейские объяснили женщине, что ее действия противозаконные. Если она не остановится, то будет составлен административный протокол о совершение административного правонарушения.
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Однако, обвиняемая, не отреагировала на требование полицейских отпустить кабель, выражалась оскорбительными словами в их адрес, нанесла удар кулаком в правую часть головы работнику полиции и укусила за тыльную поверхность правой кисти другого копа.
На суде женщина раскаялась и попросила не судит ее строго. Суд определил ей наказание в виде штрафа 850 гривен.
Напомним, в Житомире ревнивый муж битой избил участкового. Мужчина наносил удары "конкуренту" битой по голове.
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