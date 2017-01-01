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В Киеве жара +30: люди катаются на снежной горке

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На горе в парке на Отрадном массиве снимали кино. Актеры в зимней одежде в 30-градусную жару катались по бутафорскому снегу.
В Киеве в жару актеры на съемках катались со снежной горы
В Киеве в жару актеры на съемках катались со снежной горы
скриншот видео

Киевляне засняли на видео, как в парке на Отрадном массиве люди в зимней одежде катаются со снежной горки. Ролик появился в сети в понедельник, 12 августа.

Как оказалось, там проходили съемки фильма. Киношники засыпали гору бутафорским снегом, а актеры оделись в зимнюю одежду.

Местные жители, ставшие свидетелями съемок, пожалели артистов, которым пришлось нарядиться в зимнюю одежду. Стоит отметить, что днем 12 августа температура воздуха в столице составила +30 градусов. Какой именно фильм снимали в парке - в данное время не известно.

Напомним, что ранее священник рассказал, как съездил в Англию и пообщался с Дарвином.

Также сообщалось, что в Черновцах пьяная пара занялась сексом на улице.

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Теги: Киев, курьезы, курьез, кино, съемки
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Источник: korrespondent.net

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