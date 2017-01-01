В Киеве жара +30: люди катаются на снежной горке
Киевляне засняли на видео, как в парке на Отрадном массиве люди в зимней одежде катаются со снежной горки. Ролик появился в сети в понедельник, 12 августа.
Как оказалось, там проходили съемки фильма. Киношники засыпали гору бутафорским снегом, а актеры оделись в зимнюю одежду.
Местные жители, ставшие свидетелями съемок, пожалели артистов, которым пришлось нарядиться в зимнюю одежду. Стоит отметить, что днем 12 августа температура воздуха в столице составила +30 градусов. Какой именно фильм снимали в парке - в данное время не известно.
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