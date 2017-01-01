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На Киевщине пьяный прокурор устроил стрельбу – СМИ

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Сотрудник прокуратуры совершил несколько выстрелов из охотничьего ружья. Никто не пострадал.
Мужчина вел огонь из охотничьего ружья
Мужчина вел огонь из охотничьего ружья
podrobnosti.mk.ua

В селе Слобода в Киевской области сотрудник прокуратуры устроил стрельбу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах в понедельник, 12 августа.

Происшествие произошло в воскресенье, 11 августа, рядом с местным кафе.

"Сотрудник прокуратуры, находясь на улице, совершил несколько выстрелов из охотничьего ружья. Стрелял мужчина в направлении поля. Никто не пострадал", – говорится в сообщении.

На вызов местных жителей прибыли полицейские. По предварительной информации, драгер показал наличие в крови прокурора алкоголя. Полиция изъяла у прокурора ружье и разрешение на нее.

Был составлен протокол об административном правонарушении по статье о стрельбе из огнестрельного оружия в населенных пунктах (ст.174 КУоАП), а также постановление о появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии.

Ранее правоохранители задержали группу людей, которые устроили стрельбу в селе Софиевская Борщаговка под Киевом и серьезно ранили мужчину. Он получил семь огнестрельных ранений.

Также в Одессе между местными жителями произошел конфликт со стрельбой из-за кошки, севшей на капот автомобиля.

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Теги: Киевская область, стрельба, полиция, прокурор
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Источник: korrespondent.net

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