Зеленский обновил комиссию по вопросам гражданства
Президент назначил новый состав комиссии, которая будет решать, кому давать украинское гражданство.
Президент Владимир Зеленский изменил состав Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства. Об этом свидетельствует его указ №593/2019.
"... утвердить новый персональный состав Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства", - говорится в документе.
Согласно указу, в состав Комиссии вошли:
- Днепров Алексей Сергеевич - Руководитель Аппарата Офиса Президента Украины, Председатель Комиссии;
- Моисеев Максим Викторович - заместитель Руководителя Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград - руководитель управления по вопросам гражданства Офиса Президента Украины, заместитель Председателя Комиссии;
- Баранецкий Руслан Федорович - первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины;
- Башей Ольга Алексеевна - советник заместителя министра обороны Украины, волонтер (по согласованию);
- Войналович Виктор Анатольевич - заведующий отделом этнополитологии Института политических и этнонациональных исследований имени Кураса НАН Украины, доктор политических наук (по согласованию);
- Дыба Светлана Григорьевна - главный консультант управления по вопросам гражданства Департамента по вопросам гражданства, помилования, государственных наград Офиса Президента Украины, ответственный секретарь Комиссии;
- Заяц Андрей Иванович - государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины;
- Лысюк Юрий Александрович - начальник управления пограничного контроля Департамента охраны государственного контроля Администрации Государственной пограничной службы Украины;
- Либванова Элла Марленовна - директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, академик Национальной академии наук Украины (по согласию);
- Науменко Наталья Николаевна - первый заместитель Председателя Государственной миграционной службы Украины;
- Оваденко Игорь Васильевич - руководитель общественной организации "Общественно-военный альянс Обухивского района "Союз свободных духом" (по согласованию);
- Руснак Иван Степанович - первый заместитель министра обороны Украины;
- Сукманова Елена Валерьевна - первый заместитель министра юстиции Украины;
- Тахтай Алексей Владимирович - государственный секретарь Министерства внутренних дел Украины.
Отметим, за время президентства Зеленский уже несколько раз издавал указы о присовении украинского гражданства иностранцам. В последний раз - 18 июля - он предоставил гражданство Украины пятерым уроженцам России, двум уроженцам Беларуси, а также уроженцу Молдовы и уроженцу Грузии.
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