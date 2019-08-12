Зеленский уволил 18 глав райадминистраций
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей глав семи районных государственных администраций Донецкой и одиннадцати Львовской областей. Соответствующие указы были опубликованы на официальном сайте президента в понедельник, 12 августа.
Речь идет о главах Бойковской, Добропольской, Константиновской, Никольской, Покровской, Славянской, Ясиноватской (Донецкая область), Яворивской, Старосамборской, Сокальской, Сколевской, Радеховской, Перемышлянской, Николаевской, Золочевской, Жидачевской, Бусской и Бродовской райгосадминистраций (Львовская область).
Все главы райадминистраций были уволены с аргументацией "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".
Напомним, что ранее Зеленский устроил разнос силовикам из-за янтаря.
Также сообщалось, что Зеленский обновил комиссию по вопросам гражданства.
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