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Зеленский уволил 18 глав райадминистраций

Комментариев: 1
Чиновников уволили с формулировкой "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины". Указы были обнародованы 12 августа.
Зеленский уволил почти 20 глав РГА
Зеленский уволил почти 20 глав РГА
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей глав семи районных государственных администраций Донецкой и одиннадцати Львовской областей. Соответствующие указы были опубликованы на официальном сайте президента в понедельник, 12 августа.

Речь идет о главах Бойковской, Добропольской, Константиновской, Никольской, Покровской, Славянской, Ясиноватской (Донецкая область), Яворивской, Старосамборской, Сокальской, Сколевской, Радеховской, Перемышлянской, Николаевской, Золочевской, Жидачевской, Бусской и Бродовской райгосадминистраций (Львовская область). 

Все главы райадминистраций были уволены с аргументацией "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Напомним, что ранее Зеленский устроил разнос силовикам из-за янтаря.

Также сообщалось, что Зеленский обновил комиссию по вопросам гражданства.

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Теги: указ, увольнение, Владимир Зеленский, указ президента
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    12.08.2019, 21:41
Оценка:  -1
Letohradek
А этот не высокий, но охрыпший крысеныш все увольняет и увольняет ))) А в замен назначает абсолютно далеких от экономики и политики, малоразвитый сброд, из киномехаников, сиделок, фотографов и костюмеров )) Зэбилы, вы представляете, что будет со страной в ближайшем будущем?
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