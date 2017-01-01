Минфин увеличил привлечение кредитов в несколько раз

Деньги удалось привлечь в государственный бюджет за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

ОВГЗ привлекли в госбюджет 166,6 млрд грн, $3,2 млрд и €189 млн Пресс-центр НБУ

Министерство финансов в январе-июле 2019 года привлекло в государственный бюджет 166,6 млрд гривен, 3,2 млрд долларов и 189 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа. Об этом говорится в сообщении Минфина в понедельник, 12 августа.

В январе-июле Минфин разместил ОВГЗ на 166,649 млрд гривен, что на 338,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ОВГЗ в иностранной валюте размещены на 3 220 млн долларов (+84,1% по сравнению с 7 месяцами 2018 года) и 189 млн евро.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 18% годовых, в долларах – 6,3% годовых и в евро – 4,6% годовых.

Напомним, что ранее иностранцы купили украинские облигации на 86 млрд.

Также сообщалось, что бюджет за семь месяцев года выполнен на 97,4%.

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