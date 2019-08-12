Оппозиционная платформа - За жизнь: Порошенко играет в оппозицию ради парламентских должностей

Игры пятого президента Украины Петра Порошенко в «оппозицию» - ни что иное, как манипуляция ради парламентских должностей. Об этом говорится в заявлении ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

«Недавно партия экс-президента Порошенко «Европейская Солидарность» обратилась к партиям «Батькивщина» и «Голос» с призывом согласовать позиции относительно представительства фракций в руководстве Верховной Рады и парламентских комитетах. Таким нехитрым способом политический труп БПП пытается «изобразить» новую оппозицию и выйти из изоляции. Так экс-президент Порошенко и его подельники пытаются переложить на коллег по парламенту ответственность за преступления прошлого режима», - уверены представители партии.

В ОПЗЖ отметили, что на президентских и парламентских выборах бывший президент Порошенко вел целенаправленную кампанию по дискредитации своих оппонентов – Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука.

«Сегодня партия Порошенко вдруг захотела координировать свои усилия с «ненавистными» конкурентами. Причины этого политического трюка понятны. Это попытка изобразить появление в парламенте «новой оппозиции», под чутким руководством Порошенко. Ясно, что никакой оппозицией к нынешней власти такой конгломерат быть не сможет», - отметили в политсиле.

Представители оппозиции напомнили, что «оппозиция Порошенко», как и «Зе», - сторонники интеграции в НАТО, выступают за свободную продажу земли и выполнение требований МВФ.

«Это чисто «торгашеская» уловка Порошенко, который рассчитывает при помощи депутатских мандатов «Батькивщины» и «Голоса» количественно опередить единственную настоящую оппозицию к прошлой и нынешней власти – ОППОЗИЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ – ЗА ЖИЗНЬ. Провозгласив себя «парламентской оппозицией», Порошенко хочет выторговать у новой власти для себя и своего окружения как можно больше постов в руководстве парламента и парламентских комитетов», - говорят в партии.

Оппозиционеры уверены, что Порошенко и его подельникам по партии предстоит покаяться перед народом Украины за пятилетку тотальной коррупции и воровство на оборонных заказах, за тарифный геноцид и наступление на социальные права, за ограничение свободы слова и давление на СМИ.

«Придется долго объясняться за хищения на государственных предприятиях: «Укроборонпроме», «Укразализныце», и это больше всего должно сегодня заботить экс-президента и его окружение. А другим политическим партиям стоит еще раз подумать, прежде чем вступать в любые политические альянсы с политической «группой» Порошенко», - уверены представители ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ.

По их мнению, украинцы прекрасно понимают, кто является настоящей оппозицией.

«Единственной настоящей оппозицией к прошлому и нынешнему государственному курсу является ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ. Только ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ последовательно выступает против вступления Украины в НАТО, за реализацию внеблоковой политики и нейтральный статус для Украины. За развитие национальной экономики, поддержку национального товаропроизводителя и против продажи земли и диктатуры МВФ. За прекращение тарифного геноцида, снижение коммунальных тарифов и повышение зарплат и пенсий, против разрушения отечественной медицины и образования. Только ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ может стать действенной оппозицией к нынешнему курсу в парламенте и защищать интересы простых украинских граждан», - резюмировали в партии.