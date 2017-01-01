Оппозиционная платформа - За жизнь призывает Зеленского не допускать ошибок предыдущей власти

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ внесла предложения о создании в Верховной Раде Украины 9-го созыва 23 комитетов и 1 комиссии по вопросам приватизации. Об этом сообщается на официальном сайте политсилы.

«Наши предложения отличаются от предложенного «Слугой народа» тем, что мы считаем принципиально важным создание двух новых комитетов: Комитета по вопросам комплексного решения проблем Донецкой та Луганской областей и Комитета по вопросам семьи, молодежной политики и спорта. Более эффективное распределение предметов ведения парламентских комитетов, предложенное нами, позволило в нашем предложении выйти на число комитетов – 23 плюс комиссия по приватизации, в отличие от 22 плюс комиссия по приватизации, предложенных «Слугой народа», - поясняют представители партии.

В ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЕ – ЗА ЖИЗНЬ настаивают на том, что формирование руководящего состава комитетов Верховной Рады должно проходить с учетом европейской практики обязательного предоставления оппозиции реальных возможностей контроля за деятельностью власти.

«Венецианская комиссия и Парламентская ассамблея Совета Европы неоднократно отмечали особое значение и роль оппозиции в демократическом обществе. К главной функции оппозиции всегда относился контроль за деятельностью власти и недопущением нарушений демократических стандартов правового государства. Для этого в демократическом парламенте оппозиция должна возглавить комитеты, к ведению которых относится свобода слова и деятельность СМИ, защита прав человека, регламентные процедуры самого парламента и контроль над расходованием средств Государственного бюджета. Оппозиция всегда получает также право на должность вице-спикера парламента и пост Уполномоченного по правам человека. Именно на эти должности должны быть назначены представители ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ как второй по численности парламентской партии, единственной реально оппозиционной силы к курсу партии власти и её сателлитов в Верховной Раде нового созыва. Новый закон «Об оппозиции» должен урегулировать права оппозиции по контролю за властью, участие оппозиции в ЦИК, Счетной палате, АМК и других регуляторах», - отметили представители оппозиции.

Так, согласно ч. 2 ст. 6 Закона Украины «О комитетах Верховной Рады Украины», ч. 4 ст. 81 Регламента Верховной Рады Украины распределение должностей руководителей, заместителей и секретарей комитетов определяется пропорционально от количественного состава фракций к фактической численности Верховной Рады.

«Любой другой принцип распределения сфер ответственности в парламенте стал бы незаконным, неконституционным и прямым нарушением демократических норм в стиле Порошенко-Парубия», - подчеркивают в партии.

В ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЕ – ЗА ЖИЗНЬ также привели расчет количества представителей партий и фракций в парламенте.

«Мы призываем партию «Слуга народа» и её фактического руководителя Президента Украины Владимира Зеленского не повторять ошибок предыдущей власти. Парламентское меньшинство должно получить возможность эффективно выполнять свои контрольные функции, которые четко обозначены в докладах Венецианской комиссии и резолюциях ПАСЕ и строго соблюдаются любой европейской демократией. Вопрос руководства традиционно «оппозиционных» комитетов Верховной Рады – тест для Зеленского и его партии на их отличие от Порошенко и готовность соответствовать европейским демократическим стандартам правового государства», - резюмировали в ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЕ – ЗА ЖИЗНЬ.