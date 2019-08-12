СБУ заблокировала работу Херсонского нефтеперевалочного комплекса

Работа комплекса заблокирована из-за обысков в связи с делом о предполагаемом незаконном посещении судном Vilga порта Севастополь в 2015 году.

Сотрудники СБУ в АР Крым заблокировали работу одного из причалов Херсонского нефтеперевалочного комплекса. Об этом сказано в заявлении государственного Предприятия по обеспечению нефтепродуктами, сообщает Экономическая правда в понедельник, 12 августа.

Сотрудники СБУ вечером 10 августа зашли на территорию комплекса с целью обыска пришвартованного к причалу судна Mriya, который готовился осуществить отгрузку дизтоплива в резервуары предприятия.

Судебное постановление о проведении обыска содержит старое название судна - Vilga, с другим судовладельцем, в связи с чем ПОНП считает проникновение на территорию предприятия и судно незаконными.

Следователь СБУ, который руководил обыском, не смог объяснить, какое отношение имеет топливо к делу о предполагаемом незаконном посещении судном Vilga порта Севастополь в 2015 году.

Судовладелец танкера Vilga неоднократно менялся, а с 2015-го его владельцем стало ООО Тефин, которое при покупке у прежних владельцев получило заключение об отсутствии каких-либо претензий к танкеру со стороны правоохранительных и таможенных органов Украины.

"Во время обыска судна СБУ остановила выгрузку топлива и осуществила отбор проб с нарушением технологических требований. При этом нефтепродукты были задекларированы и прошли все процедуры таможенного контроля", - говорится в заявлении.

"В ПОНП есть обоснованные основания полагать, что незаконный отбор проб осуществлен с целью возможной фальсификации результатов их анализа и продолжения незаконного давления на предприятие", - заявил и.о. директора ГП Ярослав Ковалевский.

Отмечается, что отгрузка топлива была продолжена после приезда сотрудников полиции и адвокатов судовладельца в ночь на воскресенье, но уже вечером 11 августа сотрудники СБУ повторно прибыли на предприятие с требованием допустить их на территорию резервуарного парка нефтеперевалочного комплекса.

"Поскольку единственным документом, предъявленным следователями СБУ, было распоряжение и.о. начальника управления СБУ в АР Крым (базируется в Херсоне), охрана предприятия вызвала полицию, что помогло избежать очередного незаконного проникновения на территорию", - говорится в заявлении ПОНП.

"В результате действий сотрудников СБУ заблокирована работа одного из причалов нефтеперевалочного комплекса, а также нанесен ущерб репутации госпредприятия.

ПОНП готовит обращение в правоохранительные органы о незаконных действиях управления СБУ и ожидает быструю и объективную реакцию", - заявили на предприятии.

Напомним, что ранее СБУ задержала троих военных при продаже 12 гранатометов.

Также сообщалось, что в СБУ рассказали о новой системе по борьбе с рейдерством.

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