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СНБО игнорирует вакцинацию - Супрун

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Ульяна Супрун привела неутешительную статистику насчет вакцинации в Украине, а также насчет серьезных болезней, которые можно легко предотвратить при помощи вакцинации.
Супрун призвала СНБО поднять вопрос вакцинации на национальный уровень
Супрун призвала СНБО поднять вопрос вакцинации на национальный уровень
rodkom.org

СНБО Укаины не реагирует на обращения Ульяны Супрун о том, что ситуация с вакцинацией в стране имеет угрожающий характер. Об этом и.о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebookв понедельник, 12 августа.

"Моей первой инициативой после прихода в Министерство здравоохранения Украины было обращение к СНБО с призывом созыва заседания по вопросу вакцинации населения. Ни публичные, ни официальные обращения не помогли", - отметила Супрун.

Она напомнила, что в 2014 году меньше 40% детей были вакцинированы. В течение последних шести лет в Украине отмечается рост заболеваемости гемофильной инфекции в 10 раз, коклюшем в 3,5 раза, заболеваемость дифтерией выросла в 2,5 раза, столбняком - в 2 раза. На стабильно высоких отметках держится заболеваемость острым и хроническим гепатитом В.

По состоянию на середину 2019 зарегистрировано более 54 тысяч случаев заболевания корью, а с начала вспышки умерло 39 человек.

Супрун подчеркнула, что все вакцины, необходимые для иммунизации согласно календарю прививок, в стране есть.

"Они качественные, безопасные и эффективные. Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции", - объяснила Супрун.

Она также заявила, что, начиная с 2016 года, показатели охвата вакцинами улучшаются. Но этого недостаточно для формирования прочного коллективного иммунитета. Для этого нужно, чтобы уровень вакцинации населения составлял 95%.

"Только своими усилиями МОЗ Украины значительно труднее сделать вакцинацию приоритетом для представителей местных властей. Но поднять этот вопрос на национальный уровень может заседания СНБО", - написала Супрун и призвала совет не игнорировать опасность для жизней украинцев.

Напомним, что ранее Супрун напомнила о прививках перед школой, а также показала пример, сделав прививку от дифтерии и столбняка.

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Теги: СНБО, вакцина, вакцинация, Супрун
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Miha_89    12.08.2019, 22:29
Оценка:  +2
Miha_89
снбо отвечает за вакцинацию, пенсионный фонд за здоровье пенсионеров, минобразования за здоровье детей.
Ну да, как там в классике "мы напишем в спортлото", пусть еще в Федерацию футбола пожалуется из-за отсутствия сыворотки от ботулизма. Комсомольские приемчики: кипиш, показуха и перевод стрелок
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