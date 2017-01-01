Вода не соответствует санитарным нормам на пяти пляжах в Одессе

Соответствующие исследования проводились на санитарно-микробиологические и химические показатели. Неудовлетворительные результаты обнаружили на пяти местных пляжах.

На пяти пляжах Одессы нельзя купаться Думская

В Одессе на части побережья морская вода не соответствует санитарным нормам. Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины в понедельник, 12 августа.

В зонах рекреации морского водопользования на пляжах города Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Овидиопольского, Лиманского районов, а также Одессы были исследованы более 90 проб морской воды.

Исследования проводились на санитарно-микробиологические и химические показатели.

Не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям пробы морской воды на пляжах 10, 13, 16 станций Большого Фонтана, Аркадия и Отрада.

Напомним, что ранее на всех киевских пляжах не рекомендовали купаться.

Популярные пляжи Севастополя закрыли: СМИ говорят о холере

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet