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Президент внес изменения в указ об увольнении главы Госпогранслужбы

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Документ об увольнении Петра Цигикала с должности дополнили новой формулировкой.
Бывший глава Госпогранслужбы Петр Цигикал
Бывший глава Госпогранслужбы Петр Цигикал
facebook.com/DPSUkraine
 
Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ об увольнении Петра Цигикала с должности главы Государственной пограничной службы Украины. Соответствующий указ главы государства №592/2019 был обнародован в понедельник, 12 августа. 
 
"Внести в указ президента Украины от 31 мая 2019 № 346 "Об увольнении Цигикала с военной службы" изменение, дополнив его после слов "в запас" словами "в связи с проведением организационных мероприятий", - говорится в документе.
 
Напомним, 31 мая Зеленский одним указом уволил Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы, а другим с военной службы в запас.
 
На его должность 13 июня был назначен Сергей Дейнеко – полковник, начальник Луганского пограничного отряда.
 

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Теги: отставка, указ, увольнение, Владимир Зеленский, указ президента, Госпогранслужба
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Источник: korrespondent.net

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