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НАБУ направило в суд дела против 38 судей

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Львиную долю уличенных в коррупции должностных лиц составляют судьи, подчеркнули в ведомстве.
В НАБУ сообщили о коррупционных делах против судей
В НАБУ сообщили о коррупционных делах против судей
pixabay.com
 
Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в суд дела о коррупционных действиях 38 судей. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщила пресс-служба ведомства.
 
Отмечается, что по состоянию на 30 июня детективы НАБУ направили в суд дела в отношении 38 судей и сообщили о подозрении еще шести служителям Фемиды.
 
Как указали в ведомстве, из около 200 переданных в суд дел в отношении чиновников, почти каждый четвертый касается действий судей.
 
В НАБУ надеются, что Антикоррупционный суд, который начнет работать в сентябре этого года поставит "точку" в каждом деле подозреваемых топ-чиновников.
 

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Теги: коррупция, суд, уголовное дело, судьи, судья, НАБУ
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Источник: korrespondent.net

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