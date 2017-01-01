НАБУ направило в суд дела против 38 судей

Львиную долю уличенных в коррупции должностных лиц составляют судьи, подчеркнули в ведомстве.

В НАБУ сообщили о коррупционных делах против судей pixabay.com

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило в суд дела о коррупционных действиях 38 судей. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по состоянию на 30 июня детективы НАБУ направили в суд дела в отношении 38 судей и сообщили о подозрении еще шести служителям Фемиды.

Как указали в ведомстве, из около 200 переданных в суд дел в отношении чиновников, почти каждый четвертый касается действий судей.

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