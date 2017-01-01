Итоги 12 августа: "Янтарный разнос" и допрос Порошенко

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Зеленский потребовал уволить ряд глав силовых ведомств из-за ситуации с янтарем; бывшего президента во второй раз допросили в ГБР: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Президент представил нового главу Житомирской ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил новым губернатором Житомирской области Виталия Бунечко, который ранее работал первым заместителем начальника Главного управления СБУ в Донецкой области.

Зеленский потребовал отставки силовиков из-за незаконной добычи янтаря

В ходе визита в Житомирскую область президент Владимир Зеленский потребовал уволить местного руководителя полиции, СБУ и лесного хозяйства из-за ситуации с нелегальной добычей янтаря.

Также глава государства поручил главе Нацполиции Сергею Князеву уволить руководителей райотделов полиции в Рокитновском, Дубровицком, Володимерецком, Заричненском и Сарненском районах Ровенской области, в Олевском и Овручском районе Житомирской области, в Ратновском и Любашевском районе Волынской области

В ГБР допросили Порошенко

В Государственном бюро расследований 2,5 часа допрашивали бывшего президента Петра Порошенко. Он был вызван в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала Прямой.

Отметим, в это время под зданием ГБР проходили два митинга, в одном из которых принимали участие дети Порошенко.

Директор ведомства Роман Труба заявил, что в следующий раз экс-главу государства могут допросить на полиграфе.

Кроме того, Порошенко чуть не забросали яйцами - удар приняли журналисты.

Президент уволил 18 глав районных администраций

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей глав семи районных государственных администраций Донецкой и одиннадцати Львовской областей.

Все чиновники были уволены с формулировкой “в связи с окончанием срока полномочий президента Украины“.

США и талибы завершили переговоры о мире

Представители США и движения Талибан перешли к этапу консультаций со своими лидерами после восьмого тура переговоров для завершения 18-летней войны в Афганистане.

Известно, что соглашение между США и талибами будет охватывать вывод иностранных сил из Афганистана в обмен на гарантии, что страна не станет убежищем для других экстремистских групп.