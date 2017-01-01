Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, ранен военный

Противник стрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. С начала текущих суток зафиксировано три обстрела.

На Донбассе 10 обстрелов за сутки Пресс-центр штаба ООС / Facebook

В течение суток сепаратисты на Донбассе применили гранатометы и снайперское оружие. В результате один украинский военный получил ранения.

Об этом во вторник, 13 августа, сообщил пресс-центр ООС.

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Отмечается, что незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. Были также применены снайперская оружие и крупнокалиберные пулеметы. Обстрелы велись в районе населенных пунктов Пищевик, Широкино, Новотроицкое, Талаковка, Пески, Гнутово, Зайцевое, Майорск.

“В результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения“, - отметили в ООС.

От начала текущих суток враг три раза нарушил режим прекращения огня. Обстреливались позиции сил ООС возле Талаковки, Водяного, Гнутового.

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Напомним, за сутки 11 августа на Донбассе было зафиксировано восемь обстрелов, ранение получил один военный.

Как сообщалось 12 августа, Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию Т-64.

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