Главарь "ЛНР" Пасечник отменил "указ" и отказался от Станицы Луганской

Мотивация смены решения Пасечника не известна.

Спикер российско-террористических формирований ЛНР Андрей Марочко заявил, что ниже представленный “указ“ главаря “республики“ Леонида Пасечника об оккупации террористами Станицы Луганской является фиктивным.

Об этом сообщает Kriminal.tv/

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Собственно, сам “указ“ написан достаточно “грамотно“. В первом пункте Пасечник якобы устанавливает, что мост через Северский Донец и Станица Луганская являются частью ЛНР. Также он “приказывает“ “уполномоченным“ органам ЛНР самостоятельно отремонтировать мост, а “МГБ“ ЛНР – зачистить Станицу от “антиреспубликанских элементов“. “МИД“ дается команда заручиться поддержкой Москвы в реализации этого “плана“.

Теперь этот “указ” объявили фиктивным.

Между тем, Служба безопасности Украины сообщила, что правоохранителями на одном из блокпостов в Станично-Луганском районе был задержан террорист ЛНР, который приехал получить паспорт гражданина Украины.

В августе 2015-го мужчина стал боевиком, прошел обучение в учебном центре в Луганске и попал на фронт в районе Бахмутки, где непосредственно воевал с силами АТО. Однако, якобы ужаснувшись уровнем наркомании среди террористов, уже ноябре 2015-го оставил ряды наемников.

Задержанному сообщили подозрение в совершении уголовного преступления, суд избрал мерой пресечения содержание под стражей.

Как сообщалось 9 августа, Пасечник готовил наемников “ЛНР“ к боям за Станицу Луганскую.

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