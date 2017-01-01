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НБУ отреагировал на обвинения НАПК в адрес Смолия

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Глава Нацбанка готов сотрудничать с антикоррупционными органами, хоть и не уведомлен о найденных в его декларациях нарушениях.
Глава Нацбанка Яков Смолий
Глава Нацбанка Яков Смолий
Пресс-служба НБУ

Глава Нацбанка не получал информацию о результатах проверки его деклараций, но готов сотрудничать с антикоррупционными органами. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в ответ на сообщение НАПК.

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“Председатель Национального банка Украины Яков Смолий не получил от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) никакой информации о результатах проверки его деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы“, - говорится в сообщении НБУ.

Вместе с тем в банке отметили, что являются сторонниками политики открытости и прозрачности и после получения от НАПК соответствующих выводов предоставят полный комментарий ситуации.

Напомним, накануне НАПК сообщило о нарушениях на миллионы в декларации главы НБУ. Так, Смолий “забыл“ внести в декларации за три года имущества более чем на 18 миллионов гривен.

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Напомним, Верховная Рада назначила Якова Смолия новым главой Нацбанка 15 марта 2018 года. До этого он занимал пост замглавы центробанка.

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Теги: НБУ, Нацбанк, декларация, декларация о доходах, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК), электронная декларация, е-декларации госслужащих, Яков Смолий
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Источник: korrespondent.net

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