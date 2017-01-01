В Украину вернулась летняя жара
13 августа в Украине ожидаются грозы и шквалы. Между тем, температура воздуха будет максимально высокой. Об этом рассказали в Укргидрометцентре.
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На западе страны сегодня ожидаются грозы и шквалы. Помимо этого, воздух прогреется в пределах +28…+33 градуса по Цельсию.
На востоке Украины осадков не прогнозируют. На термометре +29…+32 градуса по Цельсию.
Южным регионам обещают жаркий солнечный день без осадков. На улице +29…+32 градуса по Цельсию.
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На севере страны сегодня вероятны грозы и шквалы. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +32 градуса.
В Центральной Украине в основном солнечно. Между тем, в отдельных областях вероятны осадки и шквальный ветер. На термометре +30…+32 градуса по Цельсию.
В столице грозы и шквалы. Между тем, воздух прогреется до +33 градусов.
Напомним, в Украине объявили штормовое предупреждение. На части Украины во вторник и среду ожидается резкое ухудшение погоды - грозы, шквальные ветры, дожди и снижение температуры.
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