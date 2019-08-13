В Днепре иностранец открыл стрельбу на территории детской спортшколы

Гражданин Израиля устроил конфликт с прохожим и начал стрелять в него из пистолета. Правоохранители задержали стрелка.

Полицейские задержали в Днепре гражданина Израиля, который устроил стрельбу по прохожим на территории спортивной школы. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает Информатор.

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Отмечается, что вечером в понедельник полицейским Днепра поступило сообщение о стрельбе на территории детско-юношеской спортшколы по гребле.

По предварительным данным, мужчина пришел к школе на Гребной косе, схватил пистолет и начал стрелять в сторону людей, которые стояли рядом. Стрелок вел себя агрессивно. У него завязался конфликт с прохожим, и он выстрелил в него, но не попал.

Предположительно, мужчина совершил около трех-четырех выстрелов. После этого он ушел вглубь косы, стреляя в воздух. На место приехали патрульные и начали обыскивать территорию.

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Через час полицейские увидели похожего мужчину, который купался в воде. После поверхностного осмотра, у него в рюкзаке нашли пистолет Флобер с отстрелянными патронами. Мужчина, в которого стреляли, узнал нападавшего. 30-летнего гражданина Израиля правоохранители задержали и доставили в Соборное отделение полиции.

Ранее сообщалось, что на Киевщине пьяный прокурор устроил стрельбу из охотничьего ружья.

Ранее правоохранители задержали группу людей, которые устроили стрельбу в селе Софиевская Борщаговка под Киевом и серьезно ранили мужчину. Он получил семь огнестрельных ранений.



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