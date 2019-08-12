Партия “Голос” рассказала об отношениях со “Слугой народа”

Политсила Вакарчука обещает критиковать власть, если будет за что.

В партии “Голос” рассказали о позиции касательно пропрезидентской партии “Слуга народа”, которая завоевала по итогу выборов абсолютное болшинство мест в новом парламенте. Об этом передает Украинская правда.

У нас впервые сложилась ситуация в стране, когда существует монобольшинство. Мы сейчас не видим коалиционного соглашения или плана действий правительства, поэтому нам сложно сказать, что они будут предлагать. То, соответствующий нашей программе и идеологическим принципам - мы будем поддерживать, - отметил член фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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Источник издания в партии Вакарчука рассказал, что в конце августа их лидер собирает стратегическую сессию. Планируется определить первые шаги работы вне коалиции.

Что касается власти, мы в выгодной позиции: критикуем, когда есть за что критиковать, и поддерживаем позитивные вещи, - сообщил источник.

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Напомним, ранее Разумков заявил, что переговоры о коалиции не ведутся. Лидер “Слуги народа” также исключает подковерные переговоры о коалиции. Он также добавил, что его партия самостоятельно может создать большинство.

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