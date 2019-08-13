Чубаров призвал даже гипотетически не думать о возобновлении поставок воды в Крым

Украина может использовать природные ресурсы, в противостоянии российской агрессии и для освобождения захваченных территорий.

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Украина должна использовать свои природные ресурсы в противостоянии агрессии РФ и для освобождения захваченных территорий.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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“Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или восстановление железнодорожного сообщения между материковой частью Украины и Крымом вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановление государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей“, - написал Чубаров.

Таким образом Чубаров прокомментировал заявления оккупационной власти Крыма по этому вопросу.

“Прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществленная ​​с 20 сентября 2015 г. крымскотатарской и украинской общественностью товарная блокада Крыма, и несколько месяцев позже - полное прекращение поставок электроэнергии во временно оккупированный Крым, сделало дороже российским оккупантам ежегодное содержание оккупированного ими Крыма на несколько миллиардов долларов“, - добавил Чубаров.

Как сообщалось, 2 августа бухту под Севастополем залило фекалиями.

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