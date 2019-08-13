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Чубаров призвал даже гипотетически не думать о возобновлении поставок воды в Крым

Комментариев: 5
Украина может использовать природные ресурсы, в противостоянии российской агрессии и для освобождения захваченных территорий.
Чубаров прокомментировал заявления оккупантов
Чубаров прокомментировал заявления оккупантов
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Украина должна использовать свои природные ресурсы в противостоянии агрессии РФ и для освобождения захваченных территорий.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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“Не думайте, даже гипотетически, обсуждать тему возможной поставки воды, электроэнергии или восстановление железнодорожного сообщения между материковой частью Украины и Крымом вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановление государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей“, - написал Чубаров.

Таким образом Чубаров прокомментировал заявления оккупационной власти Крыма по этому вопросу.

“Прекращение поставок днепровской воды на Крымский полуостров в марте 2014 года, а затем осуществленная ​​с 20 сентября 2015 г. крымскотатарской и украинской общественностью товарная блокада Крыма, и несколько месяцев позже - полное прекращение поставок электроэнергии во временно оккупированный Крым, сделало дороже российским оккупантам ежегодное содержание оккупированного ими Крыма на несколько миллиардов долларов“, - добавил Чубаров. 

Как сообщалось, 2 августа бухту под Севастополем залило фекалиями.

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Теги: Крым, вода, электричество, Чубаров, оккупанты
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Комментариев (5)
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fkrfyfan    13.08.2019, 10:23
Оценка:  -2
fkrfyfan
Твоё мнение и твои желания всем по херу чубарик
T-REX2    13.08.2019, 10:00
Оценка:  +1
T-REX2
Чубака конченая,ходит воду мутит.Пи3дуй в Крым и там выёбывайся
bertal    13.08.2019, 09:58
Оценка:  +3
bertal
То есть этому мудаку посрать, что там живут УКРАИНЦЫ, с таким подходом Крым мы никогда не вернем, хотя ему посрать на украинцев. Он живет в Киеве и получает неплохую зарплату, занимая несуществующие должности. Пусть едет в Крым и там что-то доказывает, сучий потрох
bertal    13.08.2019, 10:06
Оценка:  +2
bertal
До каких пор эти уроды будут получать зарплаты (сотни тысяч) с налогов Украинцев? Почему эти татары осели в Киеве? Нах в Крым возвращать назад в Украину, а не пиз.... в Киеве
dimasvetik    13.08.2019, 09:53
Оценка:  -5
dimasvetik
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