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Под Днепром мужчина предоставлял квартиру для употребления наркотиков

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Фактически, мужчина организовал наркопритон.
Наркотики изъяты на экспертизу
Наркотики изъяты на экспертизу
dp.npu.gov.ua

В городе Каменское Днепропетровской области правоохранители разоблачили мужчину, который предоставлял свою квартиру людям, которые употребляли в ней наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

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7 августа полицейские провели обыск в квартире ранее судимого 43-летнего мужчины. Целью обыска была проверка данных о том, что мужчина устроил наркопритон в своей квартире.

На месте застали хозяина квартиры, а также его 49-летнего “гостя” в состоянии наркотического опьянения. В квартире также нашли шприцы и остатки наркотического вещества.

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К слову, на следующий день полицейские разоблачили в Каменском мужчину, который превратил собственную квартиру в нарколабораторию. Неприятный запах распространялся по соседним квартирам, жильцы которых вызвали полицию.

Напомним, в Харькове врач продавал рецепты на наркотики и психотропы. За один незаконный рецепт мужчина получал в среднем 400-500 гривен. Всего задокументирован 101 такой случай. 

 

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Теги: наркотики, притон, Каменское, обыск
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