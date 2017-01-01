"Мост должен дышать": Женщина провалилась в дыру на мосту в Каменском

У пострадавшей четыре перелома, тяжелейшее сотрясение мозга, а также множественные ушибы грудной клетки и полости живота.

В городе каменское Днепропетровской области женщина провалилась в дыру на мосту, но городские власти заявляют, что это – норма.

Об этом сообщают kontrakty.

О том, как все произошло, рассказал ее свекор Валерий Галимонов. Именно он повез ночью свою семью по этому мосту. Было уже позднее время и мужчина вез своих родных домой.

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На мосту он, помня о том, что здешние водители не раз теряли тут колеса, остановил автомобиль и вышел. Хотел оглядеться, чтобы объехать опасные места. Вместе с ним вышла из машины, чтобы размяться, и его 41-летняя невестка. Было темно, и буквально пару шагов рядом с машиной оказались для женщины роковыми. Она не заметила зияющей дыры и сделала шаг в пустоту.

“Вот эта высота, с которой моя невестка упала. Она упала вот на эту кучу мусора. А вот рядом бетонная плита. Вот этот мусор и спас ее, благодаря ему Наталья осталась жива“, – рассказал Валерий Александрович.

К счастью, внизу действительно оказалась куча мусора, которая спасла женщине жизнь. Если бы она упала в метре от этого места, исход был бы фатальным. Однако результаты падения и так плачевны. У 41-летней женщины врачи обнаружили четыре перелома, тяжелейшее сотрясение мозга, а также множественные ушибы грудной клетки и полости живота. Сейчас медики пытаются стабилизировать ее состояние. Женщина в сознании, однако, чувствует себя очень плохо. Да и какое может быть самочувствие с такими травами?

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Между тем, городские власти Каменского своей вины в том, что произошло, не видят. Чиновники утверждают, что на мосту предусмотрены деформационные швы – зазоры для того, чтобы мост мог “дышать“.

“Там есть технологический прорыв, между левой и правой стороной. Он нужен, чтобы мост мог “дышать“, а не просто жестко быть завязанным на опорах“, — сообщил заместитель мэра Каменского Александр Чернышов.

Такие зазоры, действительно, являются частью технологии. Однако деформационный шов, в который может провалиться взрослый человек – это нечто новое в мостостроении.

И хотя местные власти уверяют, что этот участок моста не предусмотрен для пешеходов, их аргументы выглядят сомнительными. Тем более, что сразу после произошедшего несчастного случая злосчастную дырку на мосту залатали.

Кроме того, городские власти обещали выделить на лечение пострадавшей 10 тысяч гривен. Ведь травмированной женщине предстоит долге и затратное лечение. Из Каменского ее уже перевезли на лечение в Днепр, в больницу имени Мечникова. Там Наталье предстоит операция и дальнейшее лечение.

Как сообщалось 5 августа, под Кировоградом рухнул лифт, двое людей травмированы.

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