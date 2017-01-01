Во Львове вооруженный мужчина в балаклаве ограбил магазин
Во Львове вечером в понедельник, 12 августа, вооруженный злоумышленник ограбил продуктовый магазин, после чего в городе был введен план Сирена. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
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“12 августа в полицию поступило сообщение о том, что около 17:00 в один из продуктовых магазинов, расположенный на улице Владимира Великого во Львове, забежал мужчина, лицо которого было закрыто балаклавой. Угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, он завладел деньгами из кассы и скрылся“, - сообщили в полиции.
По данным полиции, нападавший невысокого роста, был одет в свитер темного цвета со светлыми полосами и темные штаны.
Как отмечается, в городе был введен план Сирена. Полицейские принимают все меры для установления личности и задержания злоумышленника. Решается вопрос правовой квалификации преступления.
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Ранее сообщалось, что в Киеве за 120 секунд ограбили магазин. За это время группа неизвестных вскрыла двери, распилила решетку, проникла в магазин, ограбила его и скрылась.
А в Одессе из автомобиля Tesla украли полмиллиона. Злоумышленник средь бела дня разбил окно машины и вынул оттуда сумку с деньгами, MacBook и документы.
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