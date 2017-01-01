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На Черноморскую ТРК совершили кибератаку

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Хакеры через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании.
Сейчас работу ТРК полностью восстановили
Сейчас работу ТРК полностью восстановили
ru.krymr.com

Неизвестные устроили кибератаку на эфирный сервер ТРК “Черноморская“.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, СБУ во взаимодействии с представителями телерадиокомпании “Черноморская” устранила последствия кибератаки на эфирный сервер ТРК.

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“Сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности установили, что кибератака была направлена на блокирование и вывод из строя всех ключевых элементов управления эфиром, резервного копирования и запасных инструментов”, — говорится в сообщении.

Злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя.

СБУ локализировала кибератаку и блокировала ее негативное влияние на эфирный сервер телерадиокомпании.

Сейчас работу ТРК полностью восстановили, а ее команда совместно со специалистами Службы безопасности разрабатывает более надежную систему защиты серверного оборудования от постороннего незаконного вмешательства.

Как сообщалось 22 июля, хакеры украли данные у целой страны.

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Теги: кибератака, хакеры
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