На Черноморскую ТРК совершили кибератаку

Хакеры через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании.

Неизвестные устроили кибератаку на эфирный сервер ТРК “Черноморская“.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Так, СБУ во взаимодействии с представителями телерадиокомпании “Черноморская” устранила последствия кибератаки на эфирный сервер ТРК.

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“Сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности установили, что кибератака была направлена на блокирование и вывод из строя всех ключевых элементов управления эфиром, резервного копирования и запасных инструментов”, — говорится в сообщении.

Злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя.

СБУ локализировала кибератаку и блокировала ее негативное влияние на эфирный сервер телерадиокомпании.

Сейчас работу ТРК полностью восстановили, а ее команда совместно со специалистами Службы безопасности разрабатывает более надежную систему защиты серверного оборудования от постороннего незаконного вмешательства.

Как сообщалось 22 июля, хакеры украли данные у целой страны.

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