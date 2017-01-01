На Черноморскую ТРК совершили кибератаку
Неизвестные устроили кибератаку на эфирный сервер ТРК “Черноморская“.
Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
Так, СБУ во взаимодействии с представителями телерадиокомпании “Черноморская” устранила последствия кибератаки на эфирный сервер ТРК.
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“Сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности установили, что кибератака была направлена на блокирование и вывод из строя всех ключевых элементов управления эфиром, резервного копирования и запасных инструментов”, — говорится в сообщении.
Злоумышленники через вредоносное программное обеспечение получили контроль над серверным оборудованием телерадиокомпании и вывели систему из строя.
СБУ локализировала кибератаку и блокировала ее негативное влияние на эфирный сервер телерадиокомпании.
Сейчас работу ТРК полностью восстановили, а ее команда совместно со специалистами Службы безопасности разрабатывает более надежную систему защиты серверного оборудования от постороннего незаконного вмешательства.
Как сообщалось 22 июля, хакеры украли данные у целой страны.
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