В одесском приюте ребенок упал с высоты и получил переломы
Очередное ЧП случилось в детском Центре социально-психологической реабилитации Одесского горсовета.
Как рассказала общественная активистка и бывшая полицейская Зоя Мельник, во время прогулки во дворе центра оставленный без присмотра воспитателей ребенок залез на арку с виноградом и сорвался с нее, получив в результате множественные переломы, передает Думская.
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“Пишу публично для того, чтобы крышеватели этого беспредела не пытались по-тихому замять инцидент, как это было уже не раз. Я очень надеюсь, что эта публикация поможет следствию честно и объективно установить, где были воспитатели, когда ребенок упал, и должна ли эта арка вообще находиться на территории ЦСПРД“, — написала Зоя Мельник и добавила, что ждет контакты родственников ребенка для того, чтобы можно было оказать юридическую помощь.
Как сообщалось 3 марта, в Одесском центре реабилитации разгорелся скандал после публикации в соцсети сообщения об условиях, в которых находятся там дети.
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