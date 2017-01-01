В больнице Днепра скончался раненый боец ВСУ

Военнослужащий получил ранение возле поселка Широкино. Вражеская пуля вошла ему прямо в лоб и вышла через затылок.

Боец был родом из Житомирской области. У него остались жена и ребенок Reuters (архивное фото)

В больнице Мечникова в Днепре скончался боец ВСУ, получивший тяжелое ранение в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Рыженко на своей странице в Facebook во вторник, 13 августа.

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“Трое суток боролась душа. Он не просил о помощи. Его ранение не совместимо с жизнью. Его мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрят в потолок, кома ІІІ“, – написал Рыженко.

По его словам, Дмитрий получил ранение возле поселка Широкино. Вражеская пуля вошла ему прямо в лоб и вышла через затылок.

Врачи надеялись на чудо и не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя жизненные функции. Операция была невозможна. Три раза у парня останавливалось сердце, но реаниматологам удавалось его запускать. Вечером 12 августа Дмитрий умер.

Боец был родом из Житомирской области, пгт Мирополь. У него остались жена и ребенок.

Напомним, за сутки 12 августа на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов со стороны сепаратистов. Один боец ВСУ получил ранение.

