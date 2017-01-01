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Над "Азовсталью" засняли огромный столб дыма: Жители Мариуполя встревожены

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Проводились пуско-наладочные работы.
На предприятии просто проводили регулировку работы атмосферных клапанов
На предприятии просто проводили регулировку работы атмосферных клапанов
Скриншот видео

12 августа жителей Мариуполя испугал огромный столб черно-оранжевого дыма, который поднялся над доменным цехом металлургического комбината "Азовсталь".

Соответствующее видео опубликовали пользователи соцсетей.

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Как сообщает местная пресса, в ночь на 12 августа здесь также был слышен сильный грохот, на что обратили внимание местные жители.

По уточненным данным, дым и грохот стали следствием пуско-наладочных работ в доменном цехе.

В пресс-службе "Метинвеста" сообщили, что здесь проводили регулировку работы атмосферных клапанов.

"Жители могли наблюдать кратковременное появление темного дыма над колошником печи. В настоящее время доменная печь №3 переведена на пониженные параметры работы для продолжения пуско-наладочных работ", - отметили на предприятии.

Как сообщалось 28 июля, на заводе в Запорожье произошла утечка химвещества.

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Теги: Метинвест, Мариуполь, Азовсталь, дым
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