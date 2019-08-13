Только в Лондоне: Гонтарева не явилась на допрос в ГПУ

Экс-чиновница не пришла на допрос.

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не явилась на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, который был запланирован на 12 августа. Об этом передает ТСН.

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Гонтареву вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о финансовых махинациях. Однако бывшая чиновница отрицает свою причастность к этому делу. Между тем, Гонтарева заявила о готовности пообщаться со следователями ГПУ в Лондоне, где они на данный момент проживает и работает.

К слову, на допрос вызвали также экс-заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова. Он в обозначенное время на допрос явился, но сказал, что пришел по своим адвокатским делам, а не на допрос.

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Напомним, Гонтарева отказывается приезжать на допрос в ГПУ. Экс-глава НБУ заявила о том, что повестки не получала.

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