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Только в Лондоне: Гонтарева не явилась на допрос в ГПУ

Комментариев: 3
Экс-чиновница не пришла на допрос.
Гонтарева не приехала на допрос
Гонтарева не приехала на допрос
Пресс-центр НБУ

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не явилась на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, который был запланирован на 12 августа. Об этом передает ТСН.

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Гонтареву вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о финансовых махинациях. Однако бывшая чиновница отрицает свою причастность к этому делу. Между тем, Гонтарева заявила о готовности пообщаться со следователями ГПУ в Лондоне, где они на данный момент проживает и работает.

К слову, на допрос вызвали также экс-заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова. Он в обозначенное время на допрос явился, но сказал, что пришел по своим адвокатским делам, а не на допрос.

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Напомним, Гонтарева отказывается приезжать на допрос в ГПУ. Экс-глава НБУ заявила о том, что повестки не получала.

 

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Теги: Гонтарева, ГПУ, допрос, Лондон
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Комментариев (3)
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ЗаУкраину    13.08.2019, 11:56
Оценка:  0
ЗаУкраину
Насильно, за патлы притащить воровку-алкоголичку в Украину! И посадить навсегда.
fkrfyfan    13.08.2019, 11:43
Оценка:  +2
fkrfyfan
Так пускай хряк поросёнко за неё отвечает! Это же его протеже
Операторська    13.08.2019, 11:33
Оценка:  +2
Операторська
і як її тепер з Лондона витягнути? вона ж не дурна (дурна стільки б не накрала і не порабувала), щоб приїхати в Україну - сьогодні свідок, а вже дивись і підозрювана ... Де тільки всі такі зараз сміливі т.з. правоохоронні органи були, коли президентом був Порошенко?
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