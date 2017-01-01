В аэропорту Днепра застрелился полицейский

Коп выстрелил себе в голову.

В аэропорту Днепре сотрудник Нацполиции совершил самоубийство. Об этом сообщает местное издание dnepr.info.

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Предварительно известно, что сотрудник полиции Днепровского аэропорта 1978 года рождения закрылся в служебном помещении и выстрелил себе в голову из табельного пистолета.

Перед самоубийством полицейский написал прощальное СМС своей подруге и записку, в которой просил прощения на свой поступок. Однако причины самоубийства мужчина так и не сообщил.

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На данный момент продолжается досудебное расследование по факту самоубийства полицейского. Проводятся проверки и экспертизы.

Напомним, в Киеве женщина выпала с окна 9 этажа. Сообщается, что трагедия случилась сегодня утром. Погибшая выпала из окна собственной квартиры. От полученных в результате падения травм она скончалась на месте.

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