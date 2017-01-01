Формулу "Роттердам+" сделали символом коррупции искусственно



Формулу “Роттердам+“ искусственно сделали символом коррупции, хотя именно ее внедрение позволило установить прозрачное рыночное ценообразование в энергосекторе. Методика импортного паритета в ценообразовании на дефицитных рынках энергоресурсов является общепризнанной практикой, используемой в большинстве европейских стран. Об этом идет речь в материале интернет-издания 112.ua «Пять подсказок НАБУ о «Роттердам плюс».



“Роттердам плюс“ впервые в истории энергетики внедрил рыночный индикатор цены на энергетический уголь, и это был прозрачный метод ценообразования. Заложенный в формуле принцип импортного паритета соответствует тому, по которому формируются цены на энергоносители в Европе для конечных потребителей. Именно поэтому за все время действия “Роттердам плюс“ в ее адрес не последовало ни слова критики ни со стороны ЕС и США, ни со стороны основных кредиторов Украины - МВФ, Всемирного банка и ЕБРР. Что вполне объяснимо: именно импортный паритет ликвидировал ужасную коррупцию в энергосекторе, которая существовала до этого все годы Независимости», - говорится в материале.



Кроме того, автор материала объясняет, почему является манипуляцией заявления о повышении цен на электроэнергию, которое якобы произошло после введения формулы. «Что касается повышения цен на электроэнергию, которое якобы спровоцировало внедрение “Роттердам плюс“, то это вообще можно отнести к чистейшей воды манипуляции. Рост тарифа ТЭС в Украине в 2015-2018 гг. не превышал уровень промышленной инфляции в стране», - отмечает автор.



По его мнению, также нет никаких оснований утверждать, что после введения «Роттердам+» энергокомпании получили сверхприбыли.



«Средние показатели доходности угольной отрасли в Украине в период действия “Роттердам плюс“ были существенно ниже мировых. Все украинские государственные предприятия убыточны, частные добытчики показывают рентабельность на уровне 15%, которую для отрасли нельзя назвать чрезмерной. Точно так же не вяжется со “сверхприбылью“ и доходность предприятий тепловой генерации, которые показывают чистую прибыль в пределах 5%. Действительно, доходность украинских шахт и ТЭС в 2016 году выросла по сравнению с кризисным 2015-м. Но причина тому банальна: низкая сравнительная база (в 2015 году доходность ТЭС ушла в минус на 20%). А вот если сравнивать доходность шахт и ТЭС с периодом до 2013 года, то она практически не изменилась», - утверждает автор материала.



Он констатирует, что формула позволила сделать более благоприятными условия работы отечественных предприятий угольной отрасли, поскольку выровняла их с условиями работы импортеров угля. Особый акцент в статье делается на том, что заложенный в «Роттердам+» принцип импортного паритета при ценообразовании используют многие страны для защиты внутренней угледобычи.



«Формула “Роттердам плюс“ создала более благоприятные условия работы для угольщиков. Но эти преференции способствуют не получению сверхприбылей, а всего лишь выравнивают условия работы отечественных производителей в сравнении с импортерами угля, ведь формула устанавливает одинаковый расчет стоимости для привозного угля и топлива местной добычи», - резюмирует автор.



Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП “Оператор рынка“, бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу “Роттердам +“.



Формульный подход к расчету оптовой рыночной цены электроэнергии (известный как формула “Роттердам +“) был введен постановлением Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 3 марта 2016 года. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы “Роттердам +“ прекратилось.

