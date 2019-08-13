Петиция о прекращении финансирования партий набрала 25 тысяч голосов

Народный депутат просит президента отменить финансирование партий из госбюджета. Под просьбой подписалось более 25 тысяч украинцев.

Электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому об отмене финансирования политических партий из государственного бюджета набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

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Петиция зарегистрирована 23 июля бывшим депутатом Верховной Рады Николаем Томенко, который отмечает, что в 2016-2019 годах на финансирование партий было выделено около 1,5 млрд гривен.

“Деньги, поступающие из карманов украинских граждан, партии тратят преимущественно на телевизионную рекламу, в которой их лидеры поздравляют нас с праздниками“, - написал он.

По мнению Томенко, использовать народные деньги на содержание партий в бедной стране - цинично и недопустимо.

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Ранее президент в ответе на соответствующую петицию заявил, что поддерживает идею сокращения количества нардепов.

Также сообщалось, что петиция к Раде о реестре педофилов набрала 25 тысяч голосов.



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