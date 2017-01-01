Зеленский упростил процедуру получения гражданства россиянам

Речь идет о той категории граждан РФ, которая подвергалась политическому преследованию.

Президент Украины Владимир Зеленский упростил процедуру получения украинского гражданства для граждан РФ. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

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Россияне, которые подверглись политическому преследованию, а также другие иностранцы, которые принимают участие в обороне Украины смогут получить гражданство по упрощенной процедуре.

Декларацию об отказе лица, являющегося гражданином Российской Федерации и которое подвергалось преследованиям по политическим убеждениям в стране своей гражданской принадлежности, от иностранного гражданства вместе с документом, подтверждающим преследование за политические убеждения (справка Министерства иностранных дел Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, изданная в установленном Кабинетом Министров Украины порядке) - для иностранцев, являющихся гражданами Российской Федерации и подверглись преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности - говорится в указе, что теперь нужно для получения гражданства.

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Кроме того, президент поручил Кабмину разработать законопроект касательно упрощении процедуры получении гражданства россиянам, которые подвергались политическому преследованию, а также иностранцам, которые воюют на украинской стороне против российских оккупантов.

Напомним, Зеленский обновил комиссию по вопросам гражданства. Президент назначил новый состав комиссии, которая будет решать, кому давать украинское гражданство.

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