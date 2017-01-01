СБУ разоблачила деятельность группы рейдеров в Одессе

Рейдерской группой было совершено более 300 регистрационных действий относительно переоформления недвижимости на всей территории Украины.

В Одессе правоохранители пресекли противоправную деятельность группы государственных регистраторов, бывших работников государственной архитектурно-строительной инспекции и должностных лиц органов юстиции Одесской области. Об этом сообщает СБУ во вторник, 13 августа.

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“Оперативники установили, что в 2017 году сотрудник главного управления юстиции Украины в Одесской области совместно с бывшими руководителями Государственной архитектурно-строительной инспекции в Одесской области создали систему фиктивных регистрационных предприятий, деятельность которых фактически осуществлялась в специально оборудованном офисе в Одессе“, – говорится в сообщении.

Используя незаконно полученные ключи доступа в государственные реестры, организаторы сделки без согласия владельцев отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права. Они систематически вносили ложные сведения в государственные базы данных, использовали поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности.

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Сотрудники СБУ задокументировали, что с июля 2017 года до августа 2018 на основании заявлений от имени умерших рейдерской группой было совершено более 300 регистрационных действий относительно переоформления недвижимости на всей территории Украины, в том числе в Донецкой, Луганской областях и аннексированном Крыму. Сделки осуществлялись как для клиентов, так и в собственных интересах фигурантов производства.

Кроме того, организаторы мошеннической сделки и подконтрольные им исполнители имеют отношение к незаконным застройкам в Одессе, захвату строительных комплексов, участков земли и других объектов недвижимого имущества. Также они осуществляли безосновательное снятие арестов имущества, наложенных государственными исполнителями на основании судебных решений. Потерпевшими от действий злоумышленников являются физические, юридические лица и государственные органы.

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Открыто уголовное дело по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины). Проведен ряд обысков по месту регистрации коммунальных предприятий и проживания участников мошеннической сделки. Во время следственных действий изъяты многочисленные вещественные доказательства противоправных действий. Проводятся экспертные исследования и осуществляется предварительная оценка ущерба, причиненного группировкой.

Также в городе Ровно сотрудники СБУ разоблачили частного исполнителя и двух государственных регистраторов на незаконной смене имущественных прав в электронных базах Минюста. Реальным владельцам был нанесен ущерб на более чем 20 млн гривен.

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