К протестам горняков Донбасса присоединилась еще одна шахта

Горняки уже трех шахт Донецкой области требуют погасить задолженность по зарплатам.

К протестующим горнякам двух шахт Донецкой области присоединились коллеги из шахты Центральная. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем телеграм-канале.

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“Горняки первой смены шахты Центральная Мирноградугля отказались приступать к работе в связи с задолженностями по заработной плате“, - написал он.

Он напомнил, что с теми же требованиями продолжают протест горняки шахт Кураховская и Украина госпредприятия Селидовуголь. В знак протеста они с 8 августа перекрывают дорогу в районе села Новоселидовка.

Как сообщал председатель профсоюзной организации шахты Кураховская Алексей Сорока, шахтерам не выплатили 22% зарплаты за май и 100% за июнь и июль.



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