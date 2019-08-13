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“Всем сердцем”: Сын Порошенко на русском рассказал, как любит украинский язык

Комментариев: 2
Журналисты пообщались с сыном Порошенко под зданием ГБР.
Михаил - сын Порошенко
Михаил - сын Порошенко
скриншот видео

Сын пятого президента Украины Петра Порошенко Михаил рассказал, что разговаривает на русской языке, но “всем сердцем” любит украинский. Видео общения парня с журналистами опубликовала Татьяна Высоцкая.

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Михаил пообщался с активистами и представителями медиа во время акции поддержки Петру Порошенко под стенами ГБР.

Конечно, в идеале было бы разговаривать по-украински, но я говорю по-русски, - заявил сын Порошенко.

Его также спросили, как к выбору языка относятся родители, нет ли репрессий дома по этому поводу.

Ну, репрессий нет, но мне отец задавал пару раз вопросы, просил, чтобы я все-таки пытался (говорить на украинском языке, - ред.), - ответил Михаил.

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Также наследник Порошенко заявил, что все люди из его окружения разговаривают на русском. Тем не менее, он любит украинский язык “всем сердцем”.

Напомним, Порошенко чуть не забросали яйцами: удар приняли журналисты. Пятого президента Украины подкараулили у здания ГБР. 

 

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Теги: Михаил Порошенко, украинский язык, Петр Порошенко, русский язык
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Комментариев (2)
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Кайдаш    13.08.2019, 13:12
Оценка:  +5
Кайдаш
Судя по роже, на идиш он дома говорит.. Если папа с мамой научили, конечно ))
Колишній-східняк    13.08.2019, 13:03
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Страшні не дурні, а придурки.
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