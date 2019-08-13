В Николаеве женщина выбросила в урну тело новорожденного

Пакет с телом новорожденного ребенка обнаружили в контейнере для мусора на проспекте Богоявленском.

Полиция Николаевской области обнародовала видео того, как неизвестная женщина избавилась от тела новорожденного ребенка на междугороднем автовокзале Николаева. Правоохранители просят помочь установить личность женщины, сообщается на сайте регионального управления Нацполиции.

Читай также: В Одессе на кладбище пьяная бабушка потеряла ребенка

Указано, что 14 июля около 13:00 на 12-й платформе автовокзала по проспекту Богоявленском, что в Ингульском районе города, в контейнере для мусора был обнаружен пакет с телом новорожденного ребенка.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам статьи об умышленном убийстве малолетнего ребенка (п.2 ч.2 ст.115 УК Украины).

Полицию интересует любая информация о женщинах, которые находились на 8-9 месяце беременности или женщинах, которые, будучи беременными, говорили о том, что ребенок нежелателен, или которые были на последних сроках беременности, а сейчас нет ни признаков беременности, ни ребенка.

Ранее на свалке под Херсоном нашли тело младенца. Предварительно, малыш умер от удушья.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.