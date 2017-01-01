В сети появилось видео издевательств над животными в украинском зоопарке

Видеозаписи уже год, но опубликовали ее всего несколько дней назад.

В социальной сети Facebook появилось видео жутких издевательств над животными в контактном зоопарке одного из торговых центров Херсона.

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Объектом издевательств стала лама. По данным авторов видео, животных бьют в контактном зоопарке ТРЦ “Fabrika”.

Если досмотреть видео до конца, стает понятно, что не только лама стала жертвой сотрудников данного зоопарка, - написал автор публикации.

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Кроме того, известно, что видео снято еще год назад, но его опубликовали только сейчас. Администрация ТРЦ, который фигурирует в этом скандале, обратилась с заявлением в полицию. На данный момент продолжается расследование. Никаких детальных комментариев не дают.

Напомним, жительница Киевской области заморила голодом 20 котов и собак. Прокуратура выясняет обстоятельства смерти животных.

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