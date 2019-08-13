В 2019 году из поездов "Укрзализныци" украли имущества на 400 тыс. гривен

Люди крадут подушки, одеяла и полотенца .

С начала 2019 года из поездов “Укрзализныци“ украдено 6,9 тыс. единиц инвентаря на сумму 400 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци“ на своей странице в Facebook.

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“Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае“, - говорится в сообщении.

Отметим, в компании не досчитали — 2417 махровых полотенец, 957 простынь, 875 наволочек, 360 чайных ложек, 638 одеял, 456 подстаканников, 47 подушек и 180 стаканов.

Инфографика https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia

Как сообщалось 30 июля, Укрзализныця отказывается от ковриков в поездах.

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