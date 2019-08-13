Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В 2019 году из поездов "Укрзализныци" украли имущества на 400 тыс. гривен

Комментариев: 3
Люди крадут подушки, одеяла и полотенца .
Воруют даже подстаканники
Воруют даже подстаканники
Оксана Рыжкова

С начала 2019 года из поездов “Укрзализныци“ украдено 6,9 тыс. единиц инвентаря на сумму 400 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрзализныци“ на своей странице в Facebook.

Читай также: Непогода: В вагонах “Укрзализныци“ засняли “летний душ“

“Постель после себя можно не собирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае“, - говорится в сообщении.

Отметим, в компании не досчитали — 2417 махровых полотенец, 957 простынь, 875 наволочек, 360 чайных ложек, 638 одеял, 456 подстаканников, 47 подушек и 180 стаканов.

Инфографика
Инфографика
https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia

Как сообщалось 30 июля, Укрзализныця отказывается от ковриков в поездах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Укрзализныця, воровство, поезд, вагоны, кража
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Коляка    13.08.2019, 15:09
Оценка:  0
Коляка
Агенты Кремля
hnm    13.08.2019, 14:22
Оценка:  0
hnm
golden-mines.biz/?i=1013211 игра с выводом денег в реал
МаюРацию    13.08.2019, 14:07
Оценка:  +2
МаюРацию
Цэ рука кремля всё покрала!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь