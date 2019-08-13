Глава СНБО: Перемирие на Донбассе достигнуто

Секретарь СНБО уверен, что вопреки обстрелам и смертям украинских военных, на Донбассе достигнуто перемирие и реализуется план Зеленского.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что, по его мнению, сейчас на Донбассе достигнуто перемирие. Об этом он заявил в интервью BBC Украина, которое было опубликовано во вторник, 13 августа.

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По словам Данилюка, сегодня в Донбассе реализовывается дорожная карта президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.

Этот гуманитарный план, по мнению секретаря СНБО, уже начал действовать: "Вы видите, что происходит? Перемирие достигнуто? Достигнуто".

Также секретарь СНБО заявил, что недавняя гибель четырех украинских военных - это попытка срыва перемирия, которую предусматривали.

Конечно, это большая утрата. Но также надо понимать, что когда договаривались о перемирии, мы осознавали, что будут попытки его сорвать. К сожалению, все очень просто разрушить из-за провокаций, - заявил Данилюк.

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Если речь идет о перемирии, то секретарь СНБО считает, что сейчас статистика количества обстрелов, раненых и погибших показывает, что "ситуация сильно отличается".

Напомним, Данилюк зарабатывает меньше своих замов. Известна зарплата Данилюка и его заместителей.

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