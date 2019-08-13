Наемники "ДНР" воровали военное имущество: Из РФ прислали комиссию

Комиссия проверяет состояние работы по восстановлению запасов боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества.

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Командование ВС РФ усиливает контроль за соблюдением в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ правил эксплуатации вооружения и военной техники и целевым использованием материальных средств, ввозимых с территории России.

Об этом сообщает ГУР, передает пресс-служба Минобороны.

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По данным украинской разведки, с 7 августа с.г. в подразделениях российских оккупационных войск начала работу комиссия 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ (штаб - в г. Новочеркасск, Ростовская область).

“Указанная комиссия проверяет состояние работы по восстановлению запасов боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества в подразделениях, в которых во время инспекционных мероприятий в июне-июле с.г. были выявлены значительные объемы их нехватки в результате хищения, нарушения порядка хранения и использования не по назначению“, - сказано в сообщении.

Как сообщалось 31 июля, Россия вновь перебросила к границе с Украиной тяжелую военную технику, которая, вероятно, снята с консервации - по ряду признаков видно, что она о длительно хранилась на военной базе.

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