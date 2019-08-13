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Наемники "ДНР" воровали военное имущество: Из РФ прислали комиссию

Комментариев: 5
Комиссия проверяет состояние работы по восстановлению запасов боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества.
Террористы на Донбассе разворовывают российские боеприпасы и военное имущество
Террористы на Донбассе разворовывают российские боеприпасы и военное имущество
сепаратистское издание

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Командование ВС РФ усиливает контроль за соблюдением в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ правил эксплуатации вооружения и военной техники и целевым использованием материальных средств, ввозимых с территории России.

Об этом сообщает ГУР, передает пресс-служба Минобороны.

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По данным украинской разведки, с 7 августа с.г. в подразделениях российских оккупационных войск начала работу комиссия 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ (штаб - в г. Новочеркасск, Ростовская область).

“Указанная комиссия проверяет состояние работы по восстановлению запасов боеприпасов, горюче-смазочных материалов и другого военного имущества в подразделениях, в которых во время инспекционных мероприятий в июне-июле с.г. были выявлены значительные объемы их нехватки в результате хищения, нарушения порядка хранения и использования не по назначению“, - сказано в сообщении.

Как сообщалось 31 июля, Россия вновь перебросила к границе с Украиной тяжелую военную технику, которая, вероятно, снята с консервации - по ряду признаков видно, что она о длительно хранилась на военной базе.

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Теги: Донбасс, война, оккупанты, Россия, воровство, "ДНР"
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Комментариев (6)
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Коляка    13.08.2019, 15:06
Оценка:  +1
Коляка
Забавный вброс))) Акцент на комиссии)))
КимЧенПых    13.08.2019, 15:02
Оценка:  -1
КимЧенПых
сейчас коренные трактористы эту комиссию в лесополосу закатают и всё свалят на Бандеру.
farfalle    13.08.2019, 14:59
Оценка:  +1
farfalle
Об этом сообщает ГУР)))))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))
SANDMAN    13.08.2019, 14:34
Оценка:  -1
SANDMAN
Хуле- скрепная мордвятина , только воровать.
hnm    13.08.2019, 14:17
Оценка:  -8
hnm
golden-mines.biz/?i=1013211
игра с выводом денег в реал
Коляка    13.08.2019, 15:07
Оценка:  +1
Коляка
да да в аду гари напиример лох
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