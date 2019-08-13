В Киеве произошел пожар в торговом центре Квадрат

Посетителей ТЦ очень напугал черный дым, который поднялся по вентиляции в коридоры здания.

На место инцидента выезжали 30 человек и семь единиц техники Информатор

В Киеве на Борщаговке произошел пожар в торговом центре Квадрат, который находится на улице Гната Юры, 20. Об этом сообщает Информатор во вторник, 13 августа.

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Отмечается, что дым распространился по всему зданию и вызвал панику как у работников ТРЦ, так и у посетителей.

“Изначально была информация о том, что горели супермаркет Сильпо или Пузата хата, но на месте стало известно, что посетители просто увидели дым в здании. Он же распространился по вентиляции из подвального помещения“, – говорится в сообщении.

К счастью, в происшествии никто не пострадал, всех людей успели эвакуировать.

Прибывшие спасатели потушили пожар буквально за четыре минуты. Огонь охватил площадь в 50 кв. метров. На место выезжали 30 человек и семь единиц техники.

На данный момент ТЦ закрыт, его проветривают.

Также на Дарнице загорелись несколько МАФов. Возле станции метро “Дарница“ в Киеве 7 августа в павильонах крытого рынка начался пожар.

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