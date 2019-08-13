Житомирского активиста задержали за вымогательство $30 тысяч

От лесника требовали деньги якобы за нераспространение компрометирующего видео перед приездом Зеленского.

Мужчину задержали при получении 5,5 тысяч долларов СБУ

Глава общественного совета при Житомирской ОГА накануне визита президента Владимира Зеленского требовал от директора лесхоза 30 тысяч долларов за нераспостранение якобы компрометирующего видео. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

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“В случае несогласия “общественный деятель“ угрожал распространить якобы компрометирующее видео в соцсетях накануне визита руководства страны в Олевский район области“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что “активист“ требовал деньги у представителей субъектов лесного хозяйства, за непринятие мер “общественного воздействия“ для блокирования их законной деятельности.

Правоохранители задержали вымогателя в ресторане в центре Житомира после получения очередного “транша“ в размере 5500 долларов.

До этого правоохранители задокументировали факт перечисления “активисту“ аванса на карточный счет, как гарантии молчания.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 УК (вымогательство).

Как сообщалось, накануне Зеленский вынудил написать заявление об отставке главного лесника Житомирской области, а также потребовал уволить ряд руководителей полиции и СБУ в трех областях из-за незаконной добычи янтаря.

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