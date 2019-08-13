Вокруг оккупированного Крыма предлагают объявить морской режимный район

Соответствующее предложение было озвучено представителями Госгидрографии Украины.

Госгидрография в рамках борьбы с агрессией РФ выступила с инициативой создания морского режимного района вокруг оккупированного Крыма, чтобы запретить заходы судов во все порты полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба Госгидрографии.

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Госгидрография выдает и поддерживает на уровне современности коллекцию официальных морских навигационных карт на воды юрисдикции Украины. В то же время на акваториях, прилегающих к АР Крым в Черном и Азовском морях, и украинского побережья Азовского моря Российская Федерация, вопреки всем международным принципам и нормам, также создает и реализует электронные навигационные карты (ЭНК).

"Такие действия страны-агрессора вызвали дублирования ЭНК производства Украины с ЭНК производства РФ и создали угрозу для навигации, поскольку такое дублирование при использовании карт в судовом оборудовании (ЭКНИС) может привести к непредсказуемому поведению судов и их столкновению. Сейчас существует 32 случая такого дублирования", - рассказали в ведомстве.

"Мы уже добились того, чтобы РЕНК PRIMAR не совершал реализации российских карт, которые имеют стопроцентное покрытие украинских территориальных вод. Сейчас, используя все имеющиеся способы, собираемся требовать от РЕНК IC-ENC (Великобритания) прекращения им реализации ЭНК российского производства на воды Украины. Следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии является объявление Украиной морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты и запрета незаконной деятельности РФ в территориальных водах Украины вокруг Крымского полуострова", - рассказал первый заместитель начальника а Госгидрографии Богдан Устименко.

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В ведомстве отмечают, что объявление режимного района даст Украине возможность не только противодействовать агрессору, но и как ответственному правовому государству обеспечить выполнение обязательств перед мировым сообществом сразу в нескольких направлениях.

"Мы сможем минимизировать риски для мореплавателей в части навигационно-гидрографического обеспечения. Снять с Украины ответственность за любые аварийные события, которые могут произойти в результате преступных действий РФ во внутренних морских водах и территориальном море Украины вокруг Крымского полуострова. Также свести на нет попытки россиян по картографированию указанного региона", - комментирует начальник Госгидрографии Александр Щипцов.

С помощью указанных комплексных действия Госгидрография собирается добиться изъятия из незаконного оборота электронной картографической продукции России на воды Украины.

Кроме того, такие действия позволят полностью прекратить заход в крымские порты иностранных судов и частично российских судов. Поэтому Госгидрография призывает органы государственной власти Украины, украинское и международное сообщество присоединиться к инициативе учреждения и защитить интересы Украины и сохранить жизнь мореплавателей.

hydro.gov.ua

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