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В Киеве обокрали офис телеканала: украли квадрокоптер с материалами

Комментариев: 1
Телеканал занимался расследованием коррупции во власти.
Воры пробрались ради квадрокоптера
Воры пробрались ради квадрокоптера
depositphotos.com

Вчера, 12 августа, в Киеве обокрали офис одного из телеканалов, который занимается масштабными расследованиями коррупции среди представителей власти. Об этом передает Страна, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

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В полицию обратилась одна из журналистов телеканала. Она сообщила, что из офиса на бульваре Леси Украинки украли дорогой квадрокоптер, который активно использовали для съемки дорогих имений чиновников и депутатов. Также заявительница указала, что журналистам несколько раз угрожали фигуранты одного из расследований.

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Полиция расследует кражу с проникновением. Проверяют всех работников офиса, у которых был доступ к помещению. Рассматривается версия проникновения третьим лицом. 

Журналисты говорят, что квадрокоптер украли не случайно. Воры пытаются помешать съемке с воздуха. 

Напомним, в Киеве обокрали инкассаторов. В авто оставили без присмотра наличку на сумму более 1 млн гривен.

 

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Теги: воры, кража, журналисты, Киев
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Комментариев (1)
LERMI_    13.08.2019, 15:43
Оценка:  0
LERMI_
Напевно Бігуса обікрали?
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