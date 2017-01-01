Станица Луганская временно изменит график работы

Пункт пропуска будет работать до 18:00 в связи с работами по разминированию, которые проводятся со стороны временно оккупированной территории.

Станица Луганская вновь будет работать только до 18:00 facebook.com/pressjfo.news

Сокращенный режим работы снова ввели на контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС во вторник, 13 августа.

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Штаб сообщил, что со стороны территорий Луганской области, временно неподконтрольных Украине, продолжаются мероприятия по разминированию местности возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.

“В соответствии с решением Командующего Объединенными силами и с целью сохранения жизни и здоровья гражданского населения с 12 августа режим работы КПВВ Станица Луганская был изменен - контрольный пункт будет функционировать ежедневно до 18:00“, - сказано в сообщении.

После указанного времени пропуск через КПВВ Станица Луганская не будет осуществляться в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения.

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Напомним, что ранее пункт пропуска в Станице Луганской изменял график работы с 4 по 10 августа. В результате вокруг моста в Станице Луганской нашли полсотни мин, а теперь разминирование решили продолжить.

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