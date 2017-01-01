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Зеленский уволил Бессмертного из переговорной группы в Минске

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Президент подписал указ об увольнении Бессмертного.
Зеленский уволил Бессмертного из переговорной группы в Минске
zaxid.net

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Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

Соответствующий указ № 596/2019 от 13 августа размещен на сайте главы государства.

“... освободить Бессмертного Романа Петровича от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы“, - говорится в документе.

За время участия Роман Бессмертного в переговорном процессе политик успел выделиться несколькими заявлениями, которые противоречили официальной позиции президентской команды. Например, он высказывал убеждение, что снятие блокады с Донбасса прежде всего будет выгодно России   Россия изменила сценарий – Безмертный о главной опасности блокады Донбасса . Кроме того, недавно он заявил, что Украина должна прекратить переговоры в Минске.

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Напомним, 9 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Романа Бессмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы вместо Александра Моцика. В 2015 году Роман Бессмертный был назначен представителем Украины в политической подгруппе ТКГ. В апреле 2016 года вышел из Минского процесса.

Как сообщалось 29 июля, Бессмертный хотел привлечь к Минскому процессу выходцев с Донбасса и депутатов.

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Теги: Роман Бесмертный, Зеленский, увольнение, Минский процесс, Донбасс
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